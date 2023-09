Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Reisebusfahrer wird von Zeugen an Weiterfahrt gehindert - weitere Zeugen gesucht!

Schriesheim, Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag um 16:25 Uhr fuhr ein 64-jähriger Reisebusfahrer die L 596 aus Richtung Wilhelmsfeld kommend in Richtung Schriesheim. Auf Höhe der Bushaltestelle "Auf der Kipp" fuhr der Mann in überhöhter Geschwindigkeit in eine Rechtskurve und scherte mit seinem Fahrzeug so weit in den Gegenverkehr, dass dieser einen entgegenkommenden Klein-LKW der Marke Mercedes-Benz touchierte und beschädigte. An dem Klein-Lkw entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Trotz der Zurufe der Businsassen führte der Busfahrer seine Fahrt fort. Schlussendlich gelang es den Zeugen, den Busfahrer an einer weiteren Abzweigung zum Stehenbleiben zu überzeugen und alarmierten die Polizei. Die Zeugen schilderten den unfallaufnehmenden Beamten und Beamtinnen das Geschehen. Außerdem soll der 64-Jährige bereits zuvor an unübersichtlichen Stellen überholt haben, so dass der Gegenverkehr zum Bremsen gezwungen war. Er missachtete das Rechtsfahrgebot und fuhr in kurvenreichen Streckenbereichen in nicht angepasster Geschwindigkeit.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet weitere Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten bzw. durch den Fahrer gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Tel.: 06221/1003-0 zu melden.

