POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße: Taxifahrer nach nicht bezahlter Fahrt körperlich angegangen - Zeugen gesucht!

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft in zwei Firmen in der Straße In den Meckeswiesen ein. Dabei kletterte sie zunächst über ein Hoftor und gelangte so auf das Gelände einer Firma. Über ein aufgehebeltes Fenster drang sie in die ...

mehr