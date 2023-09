Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in zwei Firmen - Polizei sucht Zeugen

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft in zwei Firmen in der Straße In den Meckeswiesen ein. Dabei kletterte sie zunächst über ein Hoftor und gelangte so auf das Gelände einer Firma. Über ein aufgehebeltes Fenster drang sie in die Büroräume und anschließend in eine Werkhalle ein. Es wurden Bargeld und Arbeitsmaschinen entwendet. Dann gelangte die Täterschaft über einen gemeinsamen Innenhof auf das Gelände einer weiteren Firma. Von dort wurden Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen im fraglichen Gewerbegebiet, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

