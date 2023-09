Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrkartenkontrolle artet in Handgreiflichkeiten aus

Weinheim (ots)

Am Mittwoch, um 16:25 Uhr, wurde durch Angestellte der Rhein-Neckar-Vertrieb-GmbH eine Fahrkartenkontrolle in der Linie 5 in Weinheim durchgeführt. In Höhe der Haltestelle Stahlbadstraße versuchte sich eine vierköpfige Familie dieser Kontrolle zu entziehen und zu flüchten. Den Prüfern jedoch gelang es, den 17-jährigen Sohn der Familie festzuhalten. Dieser stieß mit seinem Ellenbogen an das Ohr der 49-jährigen Prüferin, woraufhin diese zu Boden ging und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Der Vater der Familie wollte sich ebenfalls von der Örtlichkeit entfernen und wurde deshalb vom 29-jährigen Prüfer festgehalten, was den 17-Jährigen dazu brachte, den Prüfer in den sogenannten Schwitzkasten zu nehmen. Die 49-jährige Prüferin, die zwischenzeitlich wieder zu Bewusstsein gekommen war, wurde dann auch noch von der 44-jährigen Mutter bedroht.

Die Fahrausweisprüfer begaben sich selbständig in medizinische Behandlung.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Erschleichen von Leistung sowie Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Weinheim, unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell