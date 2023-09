Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschmieren mehrere Straßenlaternen, ein Gebäude sowie eine Mauer mit Graffiti - Zeugen gesucht

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem noch nicht genau verifizierbaren Zeitpunkt beschmierte am Mittwoch eine bislang unbekannte Täterschaft in der Röschbachstraße ein Gebäude des Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis im Stadtteil Altenbach mit Graffiti. Gleiches führten die Unbekannten an einer Mauer in der Fichtenstraße sowie drei Straßenlaternen durch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Der Polizeiposten Schriesheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der der Tel.: 06203/61301 entgegen.

