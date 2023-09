Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt Fahrzeug und flüchtet - Zeugen gesucht!

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 18:45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. eine unbekannte Autofahrerin einen auf einem Parkplatz in der Schwimmbadstraße geparkten Suzuki und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Täterhinweise sind bislang noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten, sich unter der Tel.: 06223/9254-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell