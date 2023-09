Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer und verursacht Unfall

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich im Kreuzungsbereich Seckenheimer Landstraße und Konrad-Witzstraße ein Unfall, bei dem ein 64-jähriger Radfahrer und ein 54-jähriger Roller-Fahrer verletzt wurden. Um 07:45 Uhr fuhr der 54-jähriger Roller-Fahrer die Seckenheimer Landstraße in Richtung Seckenheim entlang. Der Radfahrer fuhr die Seckenheimer Straße in Richtung Oststadt entlang. Als der Roller-Fahrer im Kreuzungsbereich nach links in die Konrad-Witz-Straße einbiegen wollte, übersah er hierbei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde der Roller-Fahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, und der Radfahrer leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde der 54-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

