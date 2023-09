Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen um 06:30 Uhr ereignete sich in der Meckesheimer Straße ein Unfall, bei dem ein 18-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der junge Mann fuhr mit seinem Rad die Meckesheimer Straße von Eschelbronn kommend in Richtung Meckesheim entlang und ...

mehr