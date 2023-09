Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unachtsam Fahrzeugtür geöffnet - Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mittwoch gegen 08:30 Uhr wurde eine 52-jährige Radfahrerin bei einem Unfall in der Ostlandstraße leicht verletzt, nachdem ein 69-Jähriger unachtsam die Fahrzeugtür seines Daimler-Benz öffnete. Als der 69-Jährige aus seinem geparkten Fahrzeug steigen wollte, öffnete dieser seine Fahrzeugtür, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten und übersah hierbei die anfahrende 53-jährige Radfahrerin. Die Frau fuhr gegen die geöffnete Fahrzeugtür, woraufhin sie ihr Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Sie verletzte sich leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand keinerlei Sachschaden.

