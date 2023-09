Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschhorn/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer unter Drogen flüchtet vor Polizeikontrolle

Hirschhorn/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf der Höhe des Waldparkplatzes an der K 4105 wollte eine Streife des Polizeireviers Eberbach einen Audi kontrollieren, der in Richtung Hirschhorn fuhr. Als das Polizeifahrzeug Anhaltesignale gab, beschleunigte der Fahrer des Audis stark. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit flüchtete er und bog, nachdem er die Ortseinfahrt Hirschhorn passiert hatte, mit knapp 100 km/h in den Höhenweg ab. Die Geschwindigkeit ist dort auf 30 km/h beschränkt. Auf Grund dieser halsbrecherischen Fahrt, brach die Streife die Verfolgung ab. Dennoch fahndete die Polizei weiter nach dem Audi und dessen Fahrer. Knapp 30 Minuten später entdeckte eine andere Streife den Wagen an der B 37 und konnte ihn in der Neckarsteinacher Straße stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle des 24-jährigen Fahrers ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen. Daher musste der Mann eine Blutprobe abgeben.

Er wird sich wegen des Verdachts eines illegalen Fahrzeugrennens sowie der Fahrt unter Drogeneinwirkung verantworten müssen. Auch muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

