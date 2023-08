POL-RE: Dorsten: Einbruch in Trauerhalle

Recklinghausen (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einem Einbruch in eine Arztpraxis an der Gahlener Straße gerufen. Ein Zeuge hatte den Einbruch beobachtet und den Schein einer Taschenlampe im Gebäude bemerkt. Vor Ort stand schnell fest, dass tatsächlich in das Gebäude eingebrochen wurde. Im nahen Umfeld konnte ein 36-Jähriger ohne festen Wohnsitz festgestellt und vorläufig ...

