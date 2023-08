Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Westruper Straße ist am späteren Montagnachmittag ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Lünen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war er gegen 17.10 Uhr in Richtung Olfen unterwegs. In der Nähe des Flaesheimer Damms wollte eine 49-jährige Autofahrerin aus Dülmen wenden, wobei es zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer stürzte und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste für etwa eine Stunde gesperrt werden - das betraf vor allem die Zufahrt der Westruper Straße vom Flaesheimer Damm aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell