POL-RE: Herten: 86-jähriger Autofahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots) - Bereits am Freitag, zwischen 15 Uhr und 18 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Straße Alter Postweg einen geparkten roten Opel Astra. Der Schaden ist im Bereich des Hecks zu erkennen. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Bei dem Unfall entstand 2.600 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr