Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbruch in Schwimmbad - Wer kann Hinweise geben?

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Samstag sind drei Männer und eine Frau ins Schwimmbad am Konrad-Adenauer-Platz eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten sie gegen 3.40 Uhr über einen Zaun auf das Außengelände des Schwimmbads. Vom Solebecken gelangten sie dann - durch Verbiegen eines Tores - in den Innenbereich. Dort nahmen sie sich mehrere Getränke aus einem Kühlschrank und tranken diese. Als ein Mitarbeiter gegen 5.40 Uhr das Licht im Schwimmbad einschaltete, liefen mehrere Personen weg. Auf Videoaufzeichnungen sind vier Täter zu sehen. Demnach werden sie wie folgt beschrieben: 1) männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,85m groß, schlank, Glatze, Tattoo an der linken Schulter. 2) männlich, ca. 1,80m groß, schlank, graues T-Shirt mit Print auf der Vorderseite, schwarze Shorts. 3) männlich, ca. 1,80m groß, schlank, Brille, Basecap, Umhängetasche, Tattoo am linken Oberarm. 4) weiblich, ca. 1,70m groß, schlank, dunkelbraunes Haar, am Hinterkopf zum Dutt gebunden. Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell