POL-RE: Bottrop: Fahndung nach Einbruch - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots) - Bottrop: 2.000 Euro Schaden hinterließ ein bislang unbekannter Fahrer an einem geparkten Ford Fiesta, der an der Schulze-Delitzsch-Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor. Die Unfallflucht fand am Donnerstag, zwischen 17.45 Uhr und 18.15 Uhr, statt. Datteln: Auf dem Parkplatz Am Schemm wurde am Donnerstagnachmittag ein schwarzer Ford Ranger beschädigt. Der ...

