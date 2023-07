Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: Einbruch in Bäckereifiliale

Lebensmittel entwendet

Weiterstadt-Braunshardt (ots)

In der Nacht zum Sonntag (16.7.) verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt in eine Bäckereifiliale an der Örtlichkeit "An der Kreisstraße". Bisherigen Erkenntnissen zufolge drangen sie gewaltsam in das Objekt ein und entwendeten diverse Lebensmittel. Im Anschluss flüchteten die Diebe unerkannt mit ihrer Beute.

Die Polizei in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06151/969-41310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell