Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Diebe erbeuten Geldbeutel in Supermarkt

Polizei sucht Zeugen

Fürth (ots)

Am Samstag (15.7.) hatten es Kriminelle zwischen 12 und 12.30 Uhr in einem Supermarkt in der Erbacher Straße auf den Geldbeutel einer 65 Jahre alten Frau abgesehen. Als diese ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies, das zuvor in ihrer Umhängetasche verstaut war.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu Tätern geben können, werden gebeten, mit den zuständigen Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 41 aus Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell