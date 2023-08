Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zeugen nach Raub gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Samstagabend im Bereich des Parkplatzes Stallhermstraße/Bohmertstraße unterwegs waren und Angaben zu einem angezeigten Raub machen können. Ein 18-Jähriger aus Gladbeck gab an, er sei gegen 19 Uhr von einem unbekannten Autofahrer - aus dem Fahrzeug heraus - nach Wechselgeld gefragt worden. Als der 18-Jährige in seiner Geldbörse nachschaute, sei er plötzlich angegriffen worden. Der Täter habe die Brusttasche (mit der Geldbörse) an sich genommen, sei zurück ins Auto gestiegen und dann geflüchtet. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Zeuge konnte sehen, wie ein Auto - direkt nach der Tat - in Richtung Steinstraße davonfuhr. Es soll sich dabei um einen dunkelblauen BMW - möglicherweise X6 - gehandelt haben. Als Städtekennung konnte RE oder GE abgelesen werden. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 23 Jahre alt, ca. 1,80m bis 1,85 groß, rosafarbenes T-Shirt, blaue Jeans. Wer Hinweise zu der Tat selbst, dem Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

