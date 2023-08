Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen und Marbach am Neckar: drei Einbrüche in einer Nacht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich dieselben noch unbekannten Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch (16.08.2023) in die Geschäftsräume eines Fahrzeughandels sowie in zwei Restaurants in Freiberg am Neckar und in Marbach am Neckar ein. Der Fahrzeughandel befindet sich in der Steinheimer Straße in Beihingen. Dort, wie auch bei den beiden Restaurants, verschafften sich die Unbekannten durch Einwerfen der Glasscheibe der Eingangstür Zutritt ins Innere. Anschließend durchsuchen sie die Geschäftsräume bzw. die beiden Gaststätten, die sich in der Talstraße in Beihingen und in der Straße "Mühlwert" in Marbach am Neckar befinden. In der Beihinger Gaststätte ließen sie die Türen zweier Kühlräume offen stehen, so dass die darin gelagerten Lebensmittel nun nicht mehr genießbar sind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften sie ein Smartphone und einen mobilen Internetrouter, im Wert von etwa 300 Euro, gestohlen haben. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, und der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, nehmen telefonisch oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.

