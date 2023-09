POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von E-Bike

Heidelberg (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 07:15 Uhr beschädigte ein oder mehrere unbekannte Täter/innen die Reifen an drei Fahrzeugen, welche in der Lessingstraße abgestellt waren. Jeweils ein Reifen wurde beschädigt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter/innen machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: ...

