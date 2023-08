Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230831.6 Hohenlockstedt: Taschendiebstahl im Supermarkt

Hohenlockstedt (ots)

Mittwochmittag hat ein Unbekannter in einem Supermarkt in Hohenlockstedt eine Kundin bestohlen. Der Dieb erbeutete ein Portemonnaie, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Aldi in der Deutsch-Ordens-Straße auf. Ihr Portemonnaie steckte in währenddessen in einem Stoffbeutel, den die 74-Jährige an ihren Einkaufswagen hängte. An der Kasse bemerkte die Seniorin schließlich, dass ihre Geldbörse weg war.

Im Nachhinein erinnerte sich die Dame an einen Mann, der sie angesprochen und in ein kurzes Gespräch verwickelt hatte. Er war 30 bis 40 Jahre alt, sprach nur wenig Deutsch, war gepflegt, dunkel gekleidet und hatte dunkle kurze Haare. Möglicherweise hat es sich bei dieser Person um den Täter gehandelt.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Hohenlockstedt unter der Telefonnummer 04826 / 3767570 entgegen.

Merle Neufeld

