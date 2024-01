Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240123-4: Polizei sucht unfallbeteiligten Autofahrer

Frechen (ots)

Fußgängerin verletzt sich leicht

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (22. Januar) in Frechen wurde eine Fußgängerin (22) leicht verletzt. Nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer ihr über die Füße gefahren sein soll, entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten den etwa 60-jährigen Fahrer eines dunklen Renault sich zur Klärung des Unfallhergangs zu melden. Hinweise von Zeugen zum Fahrer oder dem Unfallgeschehen nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen soll die 22-Jährige gegen 15.30 Uhr auf dem Fußweg an der Franz-Hennes-Straße in Richtung Breite Straße gegangen sein. Aus einer Parkplatzeinfahrt am Johann-Schmitz-Platz soll der unbekannte Fahrer gekommen sein. Im Bereich der Einfahrt sei es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen. Der dunkle Renault Kombi soll anschließend in Richtung Othmarstraße davongefahren sein.

Alarmierte Polizisten nahmen den Unfall auf, sicherten Spuren und kümmerten sich um die Verletzte. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits übernommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell