Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240123-3: Betrüger gaben sich als Bankmitarbeiterinnen aus

Wesseling (ots)

Polizei warnt vor dreister Betrugsmasche

Unbekannte Täter haben am Montagnachmittag (22. Januar) unter einem Vorwand einen niedrigen vierstelligen Betrag vom Konto einer Wesselingerin erbeutet.

Laut ersten Erkenntnissen rief eine angebliche Bankmitarbeiterin die Geschädigte gegen 15 Uhr an. Sie habe behauptet, dass Unbekannte versucht hätten, Geld von ihrem Konto zu überweisen. Die Betrüger brachten dann die Dame dazu, ihre Kontonummer und ihre PIN herauszugeben. Danach soll die Anruferin mitgeteilt haben, dass eine weitere Person bei der Geschädigten vorbeikomme, um die Bankkarte abzuholen. Etwa 30 Minuten später sei eine Frau mit dunklen Haaren zum Haus der Geschädigten in Berzdorf gekommen und habe die Bankkarte mitgenommen. Die bislang Unbekannte sei etwa 175 Zentimeter groß und habe zur Tatzeit eine dunkle Jeans getragen.

Kurz danach habe die Seniorin selbst bei ihrer Bank angerufen. Sie habe erfahren, dass eine vierstellige Summe Bargeld an einem Automaten in Wesseling abgehoben worden war. Die Geschädigte ließ die Karte sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zur unbekannten Frau nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und bleiben Sie skeptisch. Geben Sie keine Informationen zu Wertgegenständen, Bargeldbeständen oder Bankkonten an Anrufer heraus. Polizeibeamte, Staatsanwälte und andere Amtsträger sowie Bankmitarbeitende verlangen niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen. Beenden Sie das Gespräch und legen sie selbst auf. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Fremde. Informieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer '110' über derartige Vorfälle. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell