LPI-SHL: Angetrunken hinter dem Steuer

Suhl (ots) - Am Freitag, den 12.01.2024, in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr, haben unbekannte Täter mehrere Deckenplatten in der Parkhauszufahrt des Kaufland Suhl in der Würzburger Straße herausgerissen und einen Schaden in Höhe von ca. 10.000,- EUR verursacht. Da zu dieser Zeit noch Geschäftsbetrieb war, erhofft sich die Polizei in Suhl dringend Zeugenhinweise. Informationen bitte an den Inspektionsdienst Suhl unter Tel. 03681-3690. Rückfragen bitte an: ...

