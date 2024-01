Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Firmengebäude

Zella-Mehlis (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 11.01.2024, bis zum Folgetag kam es in der Straße Rodewasser in Zella-Mehlis, unweit der Müllverbrennungsanlage, zu einm Einbruch in eine Zella-Mehliser Firma. Die bislang unbeklannten Täter drangen gewaltsam in das Objekt ein und verursachten neben einem hohen Sachschaden auch einen Entwendungsschaden in Höhe von ca. 4000,- EUR. Wahrscheinlich in der gleichen Nacht wurde noch eine benachbarte Lagerhalle angegriffen, wo ebenfalls ein sehr hoher Sachschaden in Höhe von 4000,- EUR verursacht wurde. Leider war diese Halle leer und die Täter hatten hier kein Beuteerfolg. Die Polizei sucht jedoch dringen Hinweise zu den Tätern bzw. zu Wahrnehmungen in dieser Nacht an der Tatörtlichkeit. Informationen bitten an den Inspektionsdienst Suhl unter Tel. 03681-3690.

