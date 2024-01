Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall mit Folgen

Siegritz (ots)

Am Freitag, den 12.01.24, um 14:30 Uhr kam es in der Gewerbestraße in Siegritz zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann hielt mit seinem Auto an einem Stoppschild an. Die hinter ihm fahrende 55-jährige Frau reagierte nicht schnell genug und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf seines auf. Das Auto der Frau war nicht mehr fahrbereit. Der mögliche Grund der verzögerten Reaktion zeigte sich im Rahmen der Unfallaufnahme. Die 55-Jährige wies einen Atemalkoholwert von 1,78 Promille auf. Eine Blutentnahme im Klinikum und die Sicherstellung ihres Führerscheins waren die Folge.

