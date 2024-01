LPI-SHL: Wildunfall: ein Reh - vier Fahrzeuge

Gleichamberg (ots) - Am Freitag, den 12.01.24, um 16:05 Uhr kam es in der Gleicherwieser Straße in Gleichamberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Frau kam mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer. Dort entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 21-Jährige mit 1,66 Promille Atemalkoholwert die gesetzlichen Grenzwerte deutlich überschritten hatte. Eine Blutentnahme und ...

