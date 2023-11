Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Über BAB 6 vor Polizeikontrolle geflüchtet....

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen, sollte ein 22-jähriger BMW-Fahrer auf dem Autobahnparkplatz "Höllenplacken" einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt der Aufforderung zu folgen, entzog sich der Fahrer mittels Flucht. Diese führte ihn über über die BAB 6 in Richtung Mannheim. An der Abfahrt KL-Centrum (PRE-Park), fuhr der 22-Jährige in halsbrecherischer Weise von der Autobahn ab. Seine Flucht endete im Industriebgeiet Nord, wo er letztendlich von mehreren mittlerweile eingesetzten Streifen gestellt werden konnte. Der BMW-Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese war ihm vor geraumer Zeit wegen eines anderen Verkehrsverstoßes entzogen worden. Durch die riskante und rücksichtslose Fahrweise (rechts Überholen, Fahren über Standstreifen u.a.) mit Geschwindigkeiten von weit über 200 km/h, wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, wurde der PKW des 22-järhigen Fahrers mit dem Ziel der Einziehung beschlagnahmt. Auf ihn kommen nun diverse Strafverfahren zu. Die Polizei sucht nun weitere Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Angaben zu den Verkehrsvorgängen machen können bzw. ebenfalls gefährdet wurden. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt, wurde auch ein Streifenwagen beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR.

