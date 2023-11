Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug überschlägt sich mehrmals

Bosenbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 370 verletzte sich am Samstagmittag ein Autofahrer. Der 19-jährige Fahrer befuhr die L 370 von Bosenbach in Richtung Friedelhausen mit vermutlich unangepasster Geschwindigkeit und verlor aufgrund der herrschenden Wetterverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei geriet dieser nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals auf der angrenzenden Wiese. Dort durchbrach er den Zaun eine Kuhweide und kam zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.|pikus

