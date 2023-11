Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Lkw kollidiert mit Leitplanke und entfernt sich unerlaubt

Odenbach (ots)

Am Freitag den 03.11.2023 touchierte gegen 12:00 Uhr ein Lkw eine Leitplanke der B 420 zwischen Medard und Odenbach. An der Leitplanke entstand eine sichtliche Beschädigung. Im Nachgang des Unfalls entfernte sich der Lkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Das Geschehen konnte von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. In der Anschlussfahndung, durch die aufnehmende Streife konnte der unfallverursachende Lkw in Deßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Lkw-Fahrer gab nach eingehender Belehrung zu, den Anstoß bemerkt zu haben. Der Fahrer muss sich wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Es wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell