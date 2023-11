POL-PDKL: Unfallflucht im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Reichweiler (ots) - In der Nacht auf Mittwoch suchten Langfinger eine Baustelle an der K61 Richtung Eckersweiler auf. Dort wurde ein Container aufgebrochen und darin befindliche, teilweise hochwertige Werkzeuge und eine mobile Tankstelle entwendet. Die Täter konnten zudem mit einem gestohlenen Originalschlüssel einen Radlader in Bewegung setzen. Dieser wurde nach ...

