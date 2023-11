Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufbruch eines Baustellencontainers - Radlader entwendet

Reichweiler (ots)

In der Nacht auf Mittwoch suchten Langfinger eine Baustelle an der K61 Richtung Eckersweiler auf. Dort wurde ein Container aufgebrochen und darin befindliche, teilweise hochwertige Werkzeuge und eine mobile Tankstelle entwendet. Die Täter konnten zudem mit einem gestohlenen Originalschlüssel einen Radlader in Bewegung setzen. Dieser wurde nach einem Zeugenhinweis auf einem Waldweg an der rheinland-pfälzisch- saarländischen Grenzen unbeschädigt aufgefunden. Mitarbeiter der Baufirma schätzen den Schaden des Diebesguts im unteren fünfstelli-gen Bereich.

Zeugen, die im Tatzeitraum Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können , werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter 06381/919-0 oder per Mail unter pikusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell