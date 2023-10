Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Transporter beschädigt?

Callbach (ots)

Unfallverursacher kümmert sich nicht um Sachschaden. Am Montagabend hatte der Fahrer eines Transporters sein weißes Fahrzeug zwischen 19:30 Uhr und 20:05 in der Schmittweilerstraße abgestellt. Als er wieder zu seinem Sprinter kam stellte er einen neuen Unfallschaden an der Fahrertür und dem Außenspiegel fest. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Anstoß davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Anhand der Anstoßstelle handelt es sich beim Verursacherfahrzeug sehr wahrscheinlich um ein Nutzfahrzeug. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek r

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell