Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Anhänger umgestürzt - Ladung über die Fahrbahn verteilt

Kaiserslautern BAB 6/KL-West (ots)

Am gestrigen Montag, kurz nach 15:00 Uhr, kippte ein mit Holzdielen beladener Anhänger auf der BAB 6, Fahrtrichtung Saarbrücken, in Höhe der Anschlussstelle Kaiserslautern - West um und verteilte seine Ladung teilweise über die gesamte Fahrbahn. Der Anhänger, der von einem Sprinter, vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit gezogen wurde, geriet in Höhe der Anschlussstelle ins Schlingern und überschlug sich anschließend. Der Anhänger blieb auf dem Kopf liegen. Das Zugfahrzeug kam quer zur Fahrbahn zum Stehen und blieb nahezu unbeschädigt. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Durch eifrige Handwerker und Helfer aus den Fahrzeugen im Rückstau, konnte das Holz eingesammelt und der Anhänger wieder aufgerichtet werden, so dass der Verkehr auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Die Autobahnmeisterei übernahm nach Bergung des Hängers die von Holzspänen verunreinigte Fahrbahn.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell