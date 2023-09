POL-GÖ: (429/2023) Vermisste 13-Jährige aus Dransfeld in Göttingen aufgegriffen - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots) - Herzberg, Ortsteil Pöhlde, In den Birken Donnerstag, 31. August 2023, gegen 07:00 Uhr PÖHLDE (lg)- Zum insgesamt dritten Brand in diesem Monat ist es am heutigen Morgen (31.08.23) in der Pöhlder Feldflur (Landkreis Göttingen) gekommen. Ersten Angaben zufolge sind bis zu vier Strohballen durch den Brand betroffen, eine weitere Ausbreitung des ...

mehr