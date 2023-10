POL-PDKL: Vorfahrt genommen - Motorradfahrer schwer verletzt

Bann (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Netto-Filiale in Bann. Nachdem sie den Eingangsbereich überwunden hatten, machten sie sich an den Zigarettenauslagen im Kassenbereich zu schaffen. Durch die Langfinger wurde außerdem die Schiebetür am Eingang des Marktes beschädigt. Durch die Polizei konnte vor Ort niemand mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden durch ...

