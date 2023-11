Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitag, dem 03.11.2023, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz in der Rognacallee in Rockenhausen ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Der unbekannte Unfallverursacher kollidierte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit dem linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß abgestellten blauen Peugeots.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 mit der Polizeiinspektion Rockenhausen in Verbindung zu setzen.

