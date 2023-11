Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Junger Schwan löst Polizeieinsatz aus.......

BAB 6 Enkenbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Schwan, welcher am rechten Fahrbahnrand sitzen würde. Durch die Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern, konnte auf auf der BAB 6 in Richtung Mannheim tatsächlich ein Schwan im Grünstreifen festgestellt werden. Auf Annäherungsversuche der Beamten reagierte das Tier aggressiv und fauchend. Da sich das Tier unmittelbar neben der Fahrbahn befand, wurde der rechte Fahrstreifen im Baustellenbereich kurzerhand gesperrt. Die verständige Tierrettung kam kurze Zeit später vor Ort und konnte das Tier fachmännisch einfangen. Augenscheinlich war das Tier nicht verletzt. Laut Tierrettung handelte es sich um ein Jungtier, dass allem Anschein nach aufgrund von Erschöpfung den Rückweg in die Wildnis nicht korrekt eingeplant und an der Autobahn eine Zwischenrast einlegte hatte. "ENTE" gut, alles gut!

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell