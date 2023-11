POL-PDKL: Zwei Verkehrsunfälle auf regennasser Fahrbahn

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Freitag, dem 03.11.2023, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:15 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz in der Rognacallee in Rockenhausen ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der unbekannte Unfallverursacher kollidierte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit dem linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß abgestellten ...

