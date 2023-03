Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Blumige Dekoration im Hauptbahnhof beschädigt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Heute Morgen um kurz vor 4 Uhr wurde die Bundespolizei im Eingangsportal des Erfurter Hauptbahnhofes auf beschädigte florale Dekoration und einen nach draußen verbrachten Blumenkasten aufmerksam, der die ankommenden und abreisenden Fahrgäste in der Verkehrsstation auf den Frühling einstimmen soll.

Ein Tatverdächtiger war widererwartend zügig ausfindig gemacht, denn auf dem Bahnhofsvorplatz war ein Mann im Streit mit einem Taxi-Fahrer. Die Streife nahm sich der Sache an und stellte dabei frische Anhaftungen von Erde an der Bekleidung eines 24-jährigen Mannes fest. Beim Blick unter seine Schuhe wurde diese anfängliche Vermutung bestätigt. Der syrische Staatsangehörige gab an, für die Beschädigungen verantwortlich zu sein. Über sein Motiv ließ er sich nicht aus.

Das Personal von DB Station & Service beseitigte die Verunreinigungen zeitnah, sodass sich die Gäste im Hauptbahnhof wieder an der Frühlingsdekoration erfreuen können. Für seine ausgelassene Aggression erhält der Mann nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

