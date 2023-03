Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Doppelt hält besser - Haftbefehle am Hauptbahnhof vollstreckt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Kurz vor 13 Uhr erweckte eine männliche Person das Interesse einer Bundespolizeistreife im Erfurter Hauptbahnhof. Der Mann irrte längere Zeit umher, ohne irgendwelche Reiseabsichten zu verfolgen.

Im Zuge einer Überprüfung des lettischen Staatsangehörigen wurde bekannt, dass die Thüringer Justiz auf der Suche nach ihm ist. Gegen die Person lagen zwei Haftbefehle wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls vor. In beiden Verfahren hätte er die verhangenen Freiheitsstrafen durch Zahlung von Geldbeträgen abwenden können. Dazu war der 38-Jährige jedoch nicht in der Lage, weshalb er durch die Bundespolizei nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt nach Tonna verbracht wurde, wo er nun insgesamt 170 Tage verbringen muss.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell