LPI-SHL: Die Mauer und der Alkohol

Geisa (ots) - Am späten Abend des 12.01.2024 kam es zu einem Brand in einem Heizungsraum an einer Garage in Geisa. Es ist davon auszugehen, dass beim Nachlegen von Brennholz und beim Asche entleeren Glutreste aus dem Ofen in den Raum hineingetragen wurden. Personen wurden nicht verletzt, es entastand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

