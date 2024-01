Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kommissar Zufall und sein Fahndungstreffer

Hinternah/Themar (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 13.01.24, wurde um 00:55 Uhr die Polizei Hildburghausen über eine Unfallflucht auf dem Tankstellengelände in Hinternah informiert. Das Verursacherfahrzeug ist gegen eine Abdeckung der Zapfsäule gefahren und dann geflüchtet. Das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen passte nicht zum beschriebenen Fahrzeug. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem möglichen Verursacher verlief vorerst ohne Ergebnis. An der Tankstelle entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Die Beamten befanden sich bereits wieder auf normaler Streifenfahrt, als Ihnen um 02:10 Uhr im Bereich Themar ein verdächtiges Fahrzeug auffiel. Es wurde einer Kontrolle unterzogen. Die Farbe und der Typ des Fahrzeuges passten zur Unfallflucht im Bereich der Tankstelle in Hinternah. Schnell wurde aufgrund der Spurenlage klar, dass es sich um das Verursacherfahrzeug handelt. Es stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrzeugführer mit 1,72 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren augenscheinlich entwendet. Den Führerschein konnte der 25-Jährige nicht verlieren, da er bereits keinen mehr besaß. Es wurden mehrere Blutentnahmen durchgeführt, da der Verdacht bestand, dass der 25 Jährige die begangene Unfallflucht bereits unter Alkoholeinfluss verursacht hat. Eine Vielzahl an Strafanzeigen erwartet ihn nun.

