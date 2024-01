LPI-SHL: Parteibüros beschädigt

Wasungen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Donnerstagnachmittag eine 33-jährige Autofahrerin in der Straße "Am Räschen" in Wasungen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 0,73 Promille. Sie wurde zur Polizeidienststelle gebracht und dort ergab der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest 0,64 Promille. Die 33-Jährige erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

