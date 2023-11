Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Dirmstein/L455 (ots)

Am Freitag kam es auf der L 455 gegen 17:30 Uhr zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw im Begegnungsverkehr. Die Geschädigte sei mit ihrem Pkw auf der L 455 in Richtung Dirmstein gefahren, als ihr ein großer dunkler Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit und Lichthupe entgegenkam. Beim Vorbeifahren touchierte der Pkw ihr Auto, sodass es zu einem Schaden an ihrem linken Außenspiegel der Fensterscheibe kam. Der Pkw fuhr anschließend weiter in Richtung Offstein ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Gegen den derzeit unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Fall Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter haben, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt.

