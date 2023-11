Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ladendiebstahl - Täterin wurde durch Ladendetektiv gestellt

Grünstadt (ots)

Am Freitag dem 24.11.23 konnte durch einen Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der Grünstadter Fußgängerzone eine Ladendiebin beim Verlassen des Ladens gestellt werden. Die 43-jährige Diebin betrat zuvor mit mehreren Klamotten die Umkleidekabine. Durch den Ladendetektiv konnte beobachtet werden, wie die Diebin anschließend ohne die Klamotten die Umkleide verließ. In der Tasche der Diebin konnte entwendete Bekleidung im Wert von ca. 300 Euro festgestellt werden.

