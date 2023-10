Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen - Sechs Männer in Haft

Stuttgart-Plieningen, Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (02.10.2023) sechs Männer im Alter von 31 bis 62 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, mit mehreren Kilogramm Rauschgift gehandelt zu haben. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei Ludwigsburg ergaben sich Hinweise auf einen unerlaubten Handel von Betäubungsmitteln in Ludwigsburg sowie Stuttgart. Nach umfangreichen Ermittlungen in Zusammenarbeit der Rauschgiftdezernate der Polizeipräsidien Stuttgart und Ludwigsburg erhärtete sich der Verdacht gegen die sechs Männer, wonach mehrere Kilogramm Drogen in eine Wohnung in Stuttgart-Plieningen gebracht worden sein sollen. Nach der Festnahme der Verdächtigen durchsuchten die Beamten fünf Wohnungen in Stuttgart sowie zwei Wohnungen in Ludwigsburg und beschlagnahmten dabei unter anderem über 70 Kilogramm Marihuana, zirka 15 Kilogramm Haschisch, 400 Gramm Ecstasy-Tabletten, ein nicht schussfähiges Gewehr AK 47, ein Beil sowie Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe. Die fünf Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 32, 36, zweimal 43 und 62 Jahren sowie der 31-jährige Mann mit russischer Staatsangehörigkeit wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag (03.10.2023) einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte.

