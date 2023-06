POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rengsdorf (ots) - Eine 29jährige Pkw-Fahrerin befuhr am gestrigen Mittwoch gegen 20:22 Uhr die B256 aus Richtung Bonefeld kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Kurz hinter der Anschlussstelle Rengsdorf/Nord geriet die Fahrerin nach rechts in das Fahrbanbankett, lenkte in der Folge stark nach links, wodurch das Fahrzeug über die Gegenfahrbahn in einen Hang schleuderte, wo es sich überschlug. Das Fahrzeug kam auf dem Dach ...

