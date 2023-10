Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verdacht auf Gefährdungslage - Größerer Polizeieinsatz

Stuttgart-Ost (ots)

Ein verdächtiges Schreiben hat am Freitagmorgen (06.10.2023) einen größeren Polizeieinsatz an der Ameisenbergstraße ausgelöst. Der Konrektor einer Schule las gegen 07.00 Uhr eine Nachricht, in der mögliche Straftaten angedroht wurden. Alarmierte Polizeibeamte umstellten das Gebäude noch vor dem Schulbetrieb und verhinderten zunächst das Betreten durch Schüler und Lehrkräfte. Nachdem gegen 08.00 Uhr eine konkrete Gefährdungslage ausgeschlossen wurde, konnte das Gebäude wieder betreten und der Lehrbetrieb aufgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

