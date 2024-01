LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs

Bad Liebenstein (ots) - Unbekannte Täter entwendeten Donnerstagvormittag gegen 11:00 Uhr den Geldbeutel einer 66-Jährigen. Die Frau war gerade in einem Einkaufsmarkt in der Melsunger Straße in Bad Liebenstein, als die Unbekannten die Geldbörse unbemerkt aus ihrem am Einkaufwagen hängenden Beutel klauten. Neben Bargeld befanden sich auch der Personalausweis sowie weitere Karten in dem Geldbeutel. Zeugen, die Hinweise ...

